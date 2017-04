Poinz: Noch einfacher Treuepunkte sammeln

Ab sofort ist die digitale Treueplattform Poinz mit eigener Infrastruktur am Verkaufspunkt ihrer Partner direkt neben der Kasse präsent. Dies sei ein hart umworbener Platz, wird Robert Blum, Gründer und Geschäftsführer von Poinz, in einer Mitteilung zitiert. Denn: «Im mobilen, transaktionsbasierten Geschäft sind gleich mehrere nationale und internationale Unternehmen in den Bereichen Loyalty und Payment aktiv. Sie alle wollen und brauchen die Präsenz am POS, wo die Aufmerksamkeit der Kunden am grössten ist.» Dass Poinz die Rolloutphase am POS seiner Partner geschafft hat, habe viel mit dem Vertrauen der Partner und der guten Zusammenarbeit über die letzten Jahre zu tun, sagt Blum weiter.

Bei der angesprochenen Präsenz handelt es sich um ein Smartphone, das losgelöst von der bestehenden Infrastruktur und ohne Internetzugang läuft. Kunden können ganz einfach mit ihrem Smartphone den QR-Code ab dem stationären Smartphone am POS scannen und so Treuepunkte des jeweiligen Geschäfts sammeln. Der erste Rollout erfolgte bisher bei ausgewählten Partnern wie Subway, Domino’s, Bindella, Papa Joe’s, McDonald’s, Guess oder SUC Juice. Bereits wurden über 200 Geräte installiert. In den nächsten Monaten sollen gemäss Mitteilung alle restlichen der insgesamt 1200 Partnergeschäfte mit der Technik ausgerüstet werden. Ein damit verbundenes weiteres Feature stehe schon bereit, verrät Blum. Dieses werde aber erst eingeführt, nachdem alle Partnergeschäfte die neue Technik installiert hätten.

Das im September 2012 gegründete Start-up-Unternehmen hat sich in den letzten vier Jahren gemäss eigenen Angaben zum Marktführer im Bereich mobiler Treuekarten und Kommunikation entwickelt und weist heute über eine Userbase mit über 250'000 App-Downloads aus. Gehe es um das transaktionsbezogene Geschäft am Verkaufspunkt, so spiele Poinz eine immer wichtigere Rolle, ist sich Blum sicher: «Wir konnten unsere Wachstumszahlen seit Juli 2016 verdreifachen, nicht zuletzt, weil wir unser Produkt immer weiterentwickeln und neue Lösungen für unsere Partner anbieten.» In den letzten Monaten sind unter anderem über 50 McDonald’s-Filialen und 63 Calzedonia-Geschäfte mit Poinz gestartet. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich beschäftigt 14 Mitarbeiter. (pd/lom)