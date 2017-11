Digital Marketing Award 2018: Nominierungen können eingereicht werden

Der Digital Marketing Award wird im Rahmen der Digital-Marketing-Veranstaltung D:Pulse vom 1. Februar 2018 verliehen. Ab sofort können Unternehmen und Agenturen für den Digital Marketing Award nominiert werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit den Awards werden Unternehmen, Agenturen und Leistungen ausgezeichnet, welche sich im Schweizer digitalen Werbemarkt im vergangenen Jahr besonders hervorgetan haben. Die Kategorie «Digital Marketer of the Year», die in Kooperation mit dem Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA verliehen wird, kürt ein Unternehmen, in welchem das digitale Marketing seit mehreren Jahren einen sehr hohen strategischen Stellenwert geniesst. Den Preis für die «Digital Agency of the Year», der gemeinsam mit Leading Swiss Agencies vergeben wird, erhält eine Agentur, deren Projekte technologisch, wirtschaftlich und werbetechnisch auf der Höhe der Zeit liegen. Beim «Digital Newcomer of the Year» wird der IAB-Academy-Absolvent ausgezeichnet, der die Abschlussprüfung des Grundkurses mit dem besten Resultat bestanden hat.

Nominierung und Wahlmodus 2018

Nominierungen für die beiden Kategorien «Digital Marketer of the Year» und «Digital Agency of the Year» können bis 12. Januar 2018 eingereicht werden. Nach Bekanntgabe der nominierten Unternehmen und Agenturen werden die Gewinner durch eine Wahlkommission, bestehend aus dem IAB-Vorstand, dem IAB-Fachkreis Kunden sowie dem IAB-Fachkreis Agenturen, dem SWA-Vorstand, dem SWA-Digital-Committee und Mediagruppe sowie der LSA-Gruppe Kommunikation gewählt. (pd/cbe)