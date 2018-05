Bring!: Nun wird die Einkaufsliste auch geliefert

Mithilfe der App «Bring!» stellen Nutzer auf ihrem Smartphone, Tablet oder der Smartwatch Einkaufslisten zusammen und planen ihre Einkäufe. Dank der neuen Integration des Brack.ch-Sortiments können sie die Artikel ab sofort auch aus der App heraus kaufen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Lieferung erfolge werktags mit der Schweizerischen Post, ab einem Warenkorbwert von 50 Franken sogar versandkostenfrei. Bezahlt wird per Rechnung. Wer montags bis freitags vor 17 Uhr bestellt, hat die Ware am folgenden Werktag im Briefkasten.

Bring! Labs hat den Funktionsumfang ihrer App in den letzten Jahren erweitert, zuletzt etwa durch Sprachsteuerung mittels Google Assistant oder Amazon Alexa. Ende Februar konnte das Startup-Unternehmen die Serie-A-Finanzierungsrunde erfolgreich abschliessen und neue Investoren hinzugewinnen, heisst es weiter.

Supermarkt-Sortiment bekannt machen

Brack.ch will durch die Zusammenarbeit das Supermarkt-Sortiment, welches im März dieses Jahres lanciert wurde, einem breiten Publikum zugänglich machen. Es besteht aus über 5000 schnelldrehenden Artikeln des täglichen Bedarfs, darunter Lebensmittel, die ohne Kühlung haltbar sind, Getränke, Babynahrung, Backzutaten, Tierbedarf, Körperpflege- und Reinigungsartikel. (pd/wid)