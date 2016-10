Mastercard: Onlinezahlungen per Selfie oder Fingerabdruck

Seit Dienstag ist die Technik in Deutschland und elf weiteren europäischen Ländern verfügbar, wie das Unternehmen mitteilte. In der Schweiz soll der Dienst voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2017 starten, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte. Bis Ende kommenden Jahres soll die Technologie weltweit nutzbar sein.

Die Technologie war laut Mastercard zunächst in den Niederlanden, den USA und Kanada getestet worden. Die Identifikation per Selfie oder Fingerabdruck ersetzt die Passworteingabe. Die Identifikation läuft jeweils über die Banken, die die Mastercard-Kreditkarte herausgeben. Deshalb ist es etwa für Schweizer Kunden nicht möglich, bereits jetzt in deutschen Onlinesystemen diese Technologie zu nutzen.

Die Karteninhaber profitierten «von deutlich schnelleren digitalen Einkaufserlebnissen und gleichzeitig mehr Sicherheit», erklärte Mastercard zu der neuen Technologie. Den Angaben zufolge können Nutzer der App namens Identity Check Mobile zur Verifizierung ihrer Identität einen Finger auf den Fingerabdruckscanner ihres Smartphones legen. Alternativ können sie ein Selfie machen, das dann zur Gesichtserkennung verwendet wird. (sda/afp)