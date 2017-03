Swisscom Event & Media Solutions: Partnerschaft mit Movingimage eingegangen

Movingimage und Swisscom Event & Media Solutions sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Swisscom-Tochter biete ihren Kunden in der Schweiz und in Italien nunmehr das Live-Webcast-Tool von Movingimage bevorzugt an. Darüber hinaus vermarkte sie die komplette Enterprise-Video-Plattform des Berliner Softwareherstellers.

Als eine von mehreren Lösungen für das Live-Streaming von Events habe die Swisscom-Tochter schon seit längerem das Webcast-Tool von Movingimage angeboten. Damit hätten die beiden Unternehmen bereits einige gemeinsame Kunden gewinnen können.

Nun intensivieren die beiden Firmen ihre Kooperation durch eine strategische Partnerschaft. Nebst dem Live-Streaming-Angebot vertreibt die Swisscom-Tochter in der Schweiz und Italien auch den Video Manager Pro, die komplette Enterprise-Video-Plattform von Movingimage.

Mit dieser Live-Streaming-Lösung der Plattform liessen sich Events von Konzerten über Produkt-Launches bis hin zu Investor-Relations-Veranstaltungen sicher und in der bestmöglichen Qualität auf jedes beliebige Endgerät streamen. Die Streams würden ausserdem aufgezeichnet und können anschließend jederzeit als On-Demand-Videos abgerufen werden. (pd/tim)