Immersive Perspectives: Playstation VR und Hololens getestet

Hinderling Volkart und Bitforge haben kürzlich einen gemeinsamen Kunden-Event im Bereich von Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) durchgeführt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

Beide Agenturen seien von den Möglichkeiten dieser «neuen immersiven Technologien begeistert». Bitforge, ein Dienstleister für mobile Anwendungen und Games, konnte in letzter Zeit vermehrt VR-Projekte umsetzen. Auch bei Hinderling Volkart setze man sich mit den virtuellen Welten auseinander und habe entsprechende Expertise aufgebaut.

Passend zum Thema fand der Event im Museum of Digital Art (MudA) in Zürich statt, einer Location, die seit Start im Januar von Hinderling Volkart mitgetragen werde. Eröffnet wurde der Anlass von Michael Hinderling und Reto Senn. Letzterer zeigte in seiner Präsentation einen Rückblick und Ausblick von Virtual-, Augmented- und Mixed Reality auf. Danach konnte man an sieben Posten konkrete Anwendungen erkunden und neuste Devices wie die Playstation VR oder die Hololens von Microsoft ausprobieren.















Zum Highlight des Events gehörte der virtuelle Ballonflug über die dreidimensionale Schweiz von Suisse Mania, einem Kundenprojekt für die Migros auf Web-GL Basis, wie es in der Mitteilung heisst. Die Ballonfahrt war virtuell, der Ballonkorb aber stand real im Raum, was das immersive Erlebnis enorm gesteigert habe und ein Beispiel aufzeige, in welche Richtung sogenannte Mixed Reality Erlebnisse gingen: die Verschmelzung der virtuellen mit der echten Welt. Bei Hinderling Volkart und Bitforge sei man sehr zufrieden mit dem Event. (pd)