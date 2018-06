In den kommenden vier Wochen spielen 32 Länder um den WM-Pokal. Über einen Sieg darf sich bereits Portugal freuen: Die Fussballspieler des aktuellen Europameisters haben insgesamt über 360 Millionen Follower auf den drei grossen Plattformen Facebook, Twitter und Instagram. An erster Stelle unter den Einzelspielern liegt Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Superstar hat 320 Millionen Fans beziehungsweise Follower auf Facebook, Instagram und Twitter. Dies zeigt eine Studie vom internationalen PR-Netzwerk Ecco, an der auch Bernet PR mitgewirkt hat. Dafür wurden die Social-Media-Aktivitäten von insgesamt 736 Spielern analysiert.





Dank Ronaldo schafft es Portugal auf Platz eins im Ranking, gefolgt von Brasilien und Spanien mit 350 Millionen beziehungsweise 333 Millionen Anhängern. Das Schweizer Team hat insgesamt 11 Millionen Follower und liegt damit auf Platz 19. Den letzten Platz der Gesamtauswertung belegt Island. Die Spieler des nordischen Inselstaats haben weniger als eine Million Follower.







Insgesamt haben die WM-Spieler 2,5 Milliarden Follower auf Facebook, Twitter und Instagram, wie die Analyse zeigt. 89 Prozent aller Spieler sind auf den sozialen Netzwerken aktiv und haben zumindest einen Account. Alleine auf Instagram folgen den Spielern insgesamt rund 1,1 Milliarden Follower. Das entspricht einem Anteil von 43 Prozent. Instagram ist damit die Nummer eins unter den genutzten Plattformen, deutlich vor Facebook und Twitter. 81 Prozent der 736 Spieler haben einen Account auf Instagram.

WM-Stars als Influencer



Jede Mannschaft hat ihren Social-Media-Star. Die 32 Erstplatzierten haben zusammengerechnet rund 1,2 Milliarden Follower. Damit vereinen 32 Spieler einen Anteil von 47 Prozent der gesamten Followeranzahl. Topspieler machen den eigenen Namen zur Marke und zählen zu den wichtigsten Influencern in der digitalen Welt. Weltweit nutzen mittlerweile fast alle Fussballprofis die sozialen Netzwerke, lediglich 10 Prozent sind nicht offiziell in den Sozialen Medien aktiv.









Die Followerzahl der Schweizer Fussballer ist unterschiedlich. Mario Gavranović ist mit gut 8600 Follower auf Instagram das Schlusslicht der Schweizer Liste. Die Nummer eins der Schweizer ist Xherdan Shaqiri mit vier Millionen Follower. Damit hat er jedoch 80 Mal weniger Follower als Cristiano Ronaldo. (pd/wid)