Best of Swiss Apps: Projekte können ab sofort eingereicht werden

Mit dem Jahresthema Virtual-/Augmented-Reality wird dem Umstand Rechnung getragen, dass virtuelle Welten und die Verschmelzung von Realität mit zusätzlicher Information nicht mehr wenigen Technologie-Pionieren vorbehalten ist, sondern inmitten aktueller unternehmerischen Überlegungen angekommen ist. Daher darf man besonders darauf gespannt sein, was für Ideen und Ansätze App-Gestalter in der Schweiz umgesetzt haben, heisst es in einer Mitteilung.

Aber sind nicht nur Jahresthema-Projekte gefragt, sondern alle in oder für die Schweiz produzierten Apps, die in den letzten zwölf Monaten neu erstellt oder überarbeitet wurden oder in den nächsten Wochen noch werden. Der Fokus der Jury ist dabei auf den Agentur-Skills. In allen neun Kategorien fallen also Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein gelungenes Medienprodukt ausmachen, verstärkt ins Gewicht.

Die Apps können ab sofort bis spätestens 11. September online eingereicht werden. (pd/cbe)