Swisscom: Reto Joller wechselt zu Swiss Life

Reto Joller wird per 1. Januar 2017 Leiter des Teams «Digital Experience» von Swiss Life Schweiz, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Er übernehme damit eine wichtige Schnittstellen- und Gestaltungsfunktion in der digitalen Transformation beim Schweizer Anbieter von Vorsorge- und Finanzlösungen.

Joller war zuletzt in der Funktion als Head of Online bei der Swisscom tätig. In dieser Funktion hatte er die End-to-End-Gesamtverantwortung für die Website, den Online-Shop und die Digitalen Plattformen im Rahmen der Multi- und Cross-Channel-Aktivitäten von Swisscom.

In seiner beruflichen Laufbahn hat er sowohl auf Kunden- wie auch Agenturseite einen reichen Erfahrungsschatz im Cross-Channel- und der digitalen Transformation aufbauen können. heisst es weiter. Ergänzend zu seiner beruflichen Tätigkeit ist er als Dozent und Referent für Digitale Transformation, Omni-Channel und E-Marketing tätig. (pd/clm)