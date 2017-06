Net-Metrix: SBB.ch verteidigt den ersten Rang

Die Branchenorganisation Net-Metrix hat am Dienstag ihre Online-Währungsstudie veröffentlicht. Die Rangliste der zehn reichweitenstärksten Websites bleibt dabei stabil: SBB.ch verteidigt den ersten Rang erfolgreich und erreicht durchschnittlich rund 2,8 Millionen Nutzer pro Monat. Aber auch Local.ch und 20min.ch (D-CH) erreichen jeweils über 40 Prozent der Online-Bevölkerung und damit zwischen rund 2,4 und 2,7 Millionen Internetnutzer in der Schweiz und Liechtenstein, wie es in einer Mitteilung von Net-Metrix heisst.

Klicken zum Vergrössern.





Top 5 der Mobile-Sites, iOS- und Android-Apps

Die Rangreihe unter den Mobile-Sites bleibt im Vergleich zu Net-Metrix-Profile 2016-2 unverändert. 20min.ch (D-CH) ist die einzige Mobile-Site, die bezüglich monatlicher Reichweite zulegen kann und jetzt 27,1 Prozent der Online-Bevölkerung erreicht. Die SBB-Apps (iOS und Android), die zum ersten Mal publiziert werden, steigen sofort in die Top 5 der Apps ein. So belegt unter den iOS-Apps SBB.ch (Universal) Platz zwei hinter dem Erstplatzierten 20min.ch (Phone). Die grössten Veränderungen in den Nutzungszahlen findet man bei den Android-Apps: So erreicht sbb.ch (Universal) auf Anhieb den ersten Platz, noch vor local.ch (Universal). Ebenfalls neu publiziert wird auch die drittplatzierte Android-App von 20min.ch (Phone).

Net-Metrix-Profile 2017-1 umfasst die Reichweiten und die Zielgruppendaten von 112 Schweizer Webangeboten und Netzwerken, 67 Mobile-Sites, iOS- und Android-Apps sowie Informationen von 28 Schweizer Desktop-Sites. (pd/cbe)