SBB-Reiseplaner: SBB kooperieren mit Taxis und Uber

Die SBB entwickeln derzeit den sogenannten Reiseplaner, mit dem Kunden eine Fahrt mit verschiedenen Verkehrsmitteln vorbereiten können. Ab Frühling 2017 wird auch ein Taxi-Angebot integriert, bestätigt SBB-Sprecher Christian Ginsig in der «SonntagsZeitung» (online nicht verfügbar). Zudem werde eine Einbindung des Fahrdienstes Uber geprüft.

Der Reiseplaner soll voraussichtlich im Januar 2017 in den Stores von Google Play und Apple zur Verfügung stehen. Neben Taxis wird ab Frühling 2017 auch das «Catch a car»-Angebot von Mobility integriert. Bei diesem haben die Autos keinen fixen Standplatz mehr, was die Benutzung viel flexibler macht.

Die neue App wird die Angebote der Taxis oder von Uber auch losgelöst vom öffentlichen Verkehrsangebot anzeigen. Die SBB befürchten jedoch nicht, dass sie dadurch Kunden verlieren wird. «Wir glauben an die Konkurrenzfähigkeit der SBB», sagt Ginsig. Mit der neuen Plattform gehe es darum, den Anschluss an die Digitalisierung in der Mobilität nicht zu verpassen.

Mit Google Maps lassen sich bereits heute Reisen in der ganzen Schweiz über mehrere Verkehrsträger hinweg planen. Laut Ginsig biete das neue SBB-Angebot deutlich mehr Funktionen, wie er sagt. Es berechne etwa, welche Kombination von Verkehrsmitteln für eine Strecke optimal sei. Zudem kann man direkt sein Billett kaufen. Internetriesen wie Google haben einzig Zugriff auf Fahrplandaten. (pd/wid)