Bitcoin: SBB steigt in Handel mit Internetwährung ein

Die SBB steigt in den Handel mit der virtuellen Währung Bitcoin ein. Vom 11. November an können an über 1000 Billettautomaten des grössten Schweizer Bahnunternehmens Bitcoin gekauft werden, vorläufig für eine Probephase von zwei Jahren.

Die SBB will mit dem Test herausfinden, ob für den Verkauf der digitalen Währung Bitcoin ein Markt besteht, wie sie am Freitag mitteilte. Sie stellt ihre Automaten als Vertriebspartnerin dem in Zug ansässigen Finanzintermediär SweePay zur Verfügung. Über das neue Angebot hatte zuvor bereits die «Handelszeitung» berichtet.

An den Automaten können Beträge zwischen 20 und 500 Franken in Bictoin gewechselt werden, wie die SBB festhält. Um ins Geschäft zu kommen, müssen Kundinnen und Kunden ein Bitcoin-Wallet besitzen, sich mit einer Schweizer Mobilfunknummer identifizieren und einen Sicherheitscode eingeben. Der Wechselkurs wird laufend angepasst.

Nischengeschäft für SBB

Die Identifikation über die Handynummer, die Rückverfolgbarkeit sowie eine Bezugslimite von Bitcoin für 5000 Franken pro Jahr sollen verhindern, dass an den Automaten Geld gewaschen wird, wie SBB-Sprecher Christian Ginsig auf Anfrage ergänzte. Eine spezielle Bewilligung brauche das Angebot nicht, da die seit Anfang Jahr geltende Geldwäschereiverordnung klare Regeln setze.

Beim Wechsel von Franken in Bitcoin wird eine Transaktionsgebühr von 6 Prozent des Betrages fällig. Wie viel davon die SBB erhält, sagte Ginsig nicht. Es handele sich um ein Nischengeschäft für die SBB, betonte er. SBB-Billette bezahlen kann man mit der virtuellen Währung allerdings nicht. (sda)