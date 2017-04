Axel Springer: Schneller Zugriff auf 800 Zeitschriften

iKiosk, der digitale Zeitungs- und Zeitschriftenkiosk von Axel Springer, erscheint ab sofort in einer überarbeiteten iOS-App. Die leicht bedienbare Startseite bietet Nutzern die Möglichkeit, direkt auf ihre Zeitungs- und Zeitschriftenausgaben, Lesezeichen und gespeicherten Artikel zuzugreifen, wie der Verlag mitteilt. Themenvorschläge zur ausgewählten Kategorie stehen nun ebenso zur Verfügung wie Filtermöglichkeiten. Darunter ist ein Sprachfilter, mit dem auch das fremdsprachige Portfolio angezeigt werden kann. Ausserdem ist es ab sofort möglich, bei Titeln mit Regionalausgaben Lieblingsregionen zu speichern. Angebote und Aktionen sind gleich auf der Startseite sichtbar.

«Mit einer schlanken und übersichtlichen Navigation und der Anpassung unserer App an die Anforderungen aktueller iPads und iPhones entsprechen wir den Bedürfnissen der Nutzer», wird Simone Schwartau, Managing Director iKiosk, in der Mitteilung zitiert. «Das Stöbern in dem stetig wachsenden Titel-Portfolio des iKiosk, das mittlerweile über 800 Zeitungen und Zeitschriften umfasst, ist jetzt noch leichter und schneller möglich.»

Nutzer von iPads und iPhones ab Version iOS 9 können ab sofort auf die neue App-Version 5.0 updaten. Für Geräte bis Version iOS 8 bleibt die iKiosk-Version 4.7. weiterhin im App-Store erhältlich. (pd/lom)