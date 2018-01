GoTom: Schweizer Startup expandiert nach Deutschland und Österreich

GoTom unterstützt digitale Vermarkter bei der Abwicklung von Werbeaufträgen und verringert den manuellen Aufwand durch eine standardisierte Software erheblich. Bereits heute werden rund 60 Prozent der Schweizer Page Impressions über die Software vermarktet. Seit Schweizer Verlagshäuser wie Tamedia oder die AZ-Mediengruppe auf das Tool und die Beratung von GoTom setzen, konnte das Startup mit Sitz in Zürich seine Kundschaft ständig erweitern. Jetzt expandiert das Startup ins nahe gelegene Ausland und startet mit ersten Kunden.

«Es freut uns sehr, dass wir bereits zwei Jahre nach der Gründung relevante Marktanteile in der Schweiz gewinnen konnten und nun auch Medienunternehmen aus Deutschland und Österreich auf unsere Software und Beratung vertrauen», wird GoTom-Gründerin Ginette Peter in der Mitteilung zitiert. «In den kommenden Monaten planen wir weitere neue Features, welche die Abwicklung von Direkt-Kampagnen und programmatischen Deals zwischen Werbekunden und Webseitenbetreibern weiter vereinfachen», so Peter weiter.

Das Multiscreen Video-Advertising-Netzwerk Smartstream.tv, ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media, Teads Österreich sowie Russmedia zählen zu den ersten Kunden in Deutschland und Österreich. Die Unternehmen nutzen die Software ab sofort für die Vermarktung ihrer Werbeplätze.

Auch in der Schweiz konnte GoTom auf das neue Jahr weitere Kunden gewinnen. Neu setzen Media Impact Scout24, der Eigenvermarkter des grössten Schweizer Netzwerks von Online-Marktplätzen und der Vergleichsdienst Comparis auf die Dienste von GoTom.

Bereits im Herbst 2017 ist das Online-Portal Ron Orp und der Mobile-Vermarkter APG|SGA Interaction hinzugestossen. (pd/maw)