Uber: Schweizer Subunternehmen Nutzen Fahrer aus

YouTube

Skifahren, Sex und nochmals Sex

Google liefert die Zahlen zu den in der Schweiz am meisten angeschauten YouTube-Werbevideos vom 1. Quartal.

Wie Skirennen professioneller wurden oder die Safer-Sex-Check-Spots das Kopfkino in Gang setzen: Google liefert die Zahlen zu den in der Schweiz am meisten angeschauten YouTube-Werbevideos vom ersten Quartal 2018.