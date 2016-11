Ron Orp erweitert sein Team. Simon Mingozzi, Co-Gründer von Localike in New York, ist seit November im Marketing tätig, schreibt das Portal in einer Mitteilung.

Ron Orp beschäftigt zurzeit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und publiziert in 13 Städten in der Schweiz, Deutschland und Österreich. In der Schweiz haben sich 285'000 Personen beim Dienst registriert, täglich erhalten 210'000 Abonnenten Ron Orp's Mail. (pd)