Zwei am Morge: SRF lanciert Morgenshow auf Youtube

Ab heute wird die Jugend der Schweiz von «Zwei am Morge» geweckt. Julian und Ramin von Uni GAG liefern die spannendsten News und die unglaublichsten Storys der Woche direkt aufs Smartphone, wie es in einer Mitteilung heisst. Für die inhaltliche Umsetzung von «Zwei am Morge» holte sich der Bereich Junge Zielgruppen von SRF einige der vielversprechendsten Talente an Bord: Die Hosts Julian Graf und Ramin Yousofzai führen auf Social Media die Comedyseite Uni GAG mit 30’000 Fans.



Als kreativer Schreiberling fungiert Robin Pickis. Der 24-jährige Nidwaldner weiss, wie die Schweiz tickt: Mit seiner Schwiizchiste auf Instagram und YouTube trifft er den Humor seiner 300’000 Follower und gilt als einer der wichtigsten Influencer der Schweiz. Unterstützt werden Julian, Ramin und Robin von einem Autorenteam aus Schweizer Social-Media-Kennern sowie Redaktorinnen und Redaktoren des Bereichs Junge Zielgruppen bei SRF.

«Es ist an der Zeit, dass auch die Schweiz ihre erste eigene Morgenshow auf Youtube erhält», erklärt Stefano Semeria, Bereichsleiter Junge Zielgruppen bei SRF. Youtube-Morgenshows für ein junges Publikum seien auf der ganzen Welt sehr beliebt und verbreitet.

«Unser Autorenteam ist ein Abbild jener Zielgruppe, die wir mit «Zwei am Morge» ansprechen möchten», so SRF-Projektleiter und Produzent Matthias Püntener. «Sie haben alle viel Erfahrung in der Online-Unterhaltung und wissen, welche Themen die Jugendlichen in der Schweiz wirklich interessieren.»

Die Sendung ist jeweils montags, mittwochs und freitags ab 6 Uhr auf dem gleichnamigen Youtube-Kanal und auf srf.ch abrufbar. Zusatzmaterial und Extra-Gags gibt es auf Instagram @zweiammorge. (pd/wid)