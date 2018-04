BitsaboutMe: Start-up gibt Kontrolle über Daten zurück

Best of Swiss Web 2018

Relaunch von sbb.ch ist bestes Webprojekt

SBB, Unic sowie Inside Solutions holen sich den Hauptpreis des Abends. Zudem wurden elf Gold-Bojen verliehen.

Die SBB und die Agenturen Unic sowie Inside Solutions gewinnen den Titel «Master of Swiss Web 2018» an der Award Night in der Samsung Hall. In insgesamt elf Fachkategorien wurden die besten Digitalprojekte gekürt.