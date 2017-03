Werbung neben Hass-Videos: Sunrise prüft Stopp von Google-Ads

Immer mehr Firmen boykottieren Google. Seit einigen Tagen steht Youtube in der Kritik, weil auch im Umfeld extremistischer Videos Werbung platziert wird (persoenlich.com berichtete). Nicht nur ausländische Marken erscheinen in ungewolltem Umfeld. Laut Recherchen von SRF sind auch Schweizer Firmen betroffen, darunter die Post, Migros, Ricola oder die Swisscom.

Nachdem Swiss Life und Baer ihre Werbung über Youtube und das Google Display Network (GDN) vorübergehend gestoppt haben, überlegt sich auch Sunrise diesen Schritt. «Unsere Agentur Mediatonic hat bei Google interveniert und sie um Stellungnahme gebeten, wie solche Vorfälle unterbunden werden können», erklärt Sunrise-Sprecher Roger Schaller auf Anfrage von persoenlich.com. «Sollten wir keine befriedigende Antwort erhalten, würden wir in Betracht ziehen, unsere Werbung auf Youtube zu stoppen».

Auch Konkurrentin Swisscom ist auf der Hut. Man beobachte die Situation zusammen mit den Medienagenturen, sagt Sprecherin Annina Merk. «Wir wollen Werbung nur im passenden Umfeld platzieren. Swisscom verzichtet deshalb bewusst auf die Platzierung von Werbung auf Webseiten mit Themen wie Pornografie, Glücksspiel, Waffen und übermässige Gewaltdarstellung, illegale Aktivitäten, Malware und Spyware, Terrorismus, Extremismus und stark ideologisch gefärbte Inhalte et cetera», so Merk. Die Medienagentur führe deshalb eine Blacklist. Eine 100-prozentige Sicherheit gebe es allerdings nicht. «Haben wir Kenntnis davon, dass unsere Werbung in einem unpassenden Umfeld auftritt, lassen wir diese sofort entfernen.»

Ähnlich wie die Swisscom handhaben das auch andere Schweizer Unternehmen. Player, die Produkte des Suchmaschinenriesen weiterverkaufen, erachten den Boykott als einen übertriebenen Schritt. Das sei nicht nachhaltig, sagte etwa Joël Meier, Programmatic-Experte bei Webrepublic im Interview mit persoenlich.com.

Google kündigte an, rasch für Verbesserung sorgen zu wollen. Als Konsequenz habe das Unternehmen die Richtlinien verschärft und setze mehr Kontrolle durch Menschen ein. (pd/eh)

Lesen Sie zu diesem Thema auch die Einschätzung von Stefan Michel auf persoenlich.com/blog. «Der öffentliche Boykott ist Gratis-PR», meint der Marketing-Professor.