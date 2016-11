Net-Metrix: Tablet bei Kids klar auf Platz eins

Erstmals publiziert Net-Metrix Daten zur Internetnutzung von 0- bis 13-Jährigen in der Schweiz. Im Rahmen einer Online-Befragung wurden rund 4000 Onliner befragt, wie die Kinder in ihrem Haushalt das Internet nutzen. Dabei sind Daten zu rund 1800 Kindern zusammengekommen, die im Rahmen der Studie Net-Metrix-Base Trend Ende Oktober publiziert wurden, heisst es in einer Mitteilung.

Je älter, desto «onliner»

Nicht überraschend: Teenager sind aktiver im Web unterwegs als Kleinkinder. Während 95 Prozent der 10- bis 13-Jährigen online-affin sind, sind es unter den 0- bis 4-Jährigen nur 12 Prozent. Bei den Kindergarten- und Primarschulkindern (5- bis 9-jährig) ist es mehr als die Hälfte, die mindestens ab und zu im Internet surft.

So ist auch der Heavy-User-Anteil (= nutzen das Internet täglich oder fast täglich) mit fast 60 Prozent bei den über 10-Jährigen am höchsten. In der mittleren Altersgruppe ist nur noch ein Viertel täglich online und bei den Kleinsten ist die Fallzahl zu gering, um eine repräsentative Aussage dazu zu machen.



Streaming hoch im Kurs

Streaming ist die beliebteste Aktivität im Netz: Zwei Drittel der jungen Onliner schauen sich im Web Videos an (zum Beispiel auf Youtube oder Vimeo), sehen Online-TV (beispielsweise auf Wilmaa, Zattoo oder Teleboy) oder hören online Musik. Auch sehr gerne spielen die Kinder Online-Games (58 Prozent) und noch immer mehr als die Hälfte sucht nach Informationen im World Wide Web. Nur gerade ein Fünftel tummelt sich auf sozialen Netzwerken, Blogs, Foren oder Wikis.

Tablet sehr beliebt

Welche Geräte nutzen die Kinder am häufigsten zum Video schauen, Spielen oder Googeln? 58 Prozent der Onliner nutzen dazu ein Tablet, dabei kann es sich auch um ein Familiengerät handeln. Geräte mit grösseren Bildschirmen wie Desktop-PC oder Laptop fallen auf die hinteren Ränge.

Smartphones werden vorwiegend von der ältesten Altersgruppe benutzt: 72 Prozent der Kinder-Smartphone-User sind mindestens 10 Jahre alt. (pd/clm)

Quelle Infografiken: Net-Metrix AG