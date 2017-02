Tama Gotcha!: Tama Vakeesan wird SRF-Youtuberin

Auf ihrem Youtube-Kanal «Tama Gotcha!» erzählt die Moderatorin Tama Vakeesan ab sofort immer freitags von ihrem Spagat zwischen der schweizerischen und der tamilischen Kultur. Die 29-Jährige ist als Tochter einer tamilischen Familie in Langenthal geboren. Bis zur Einstellung von «Joiz» im August arbeitete sie für den Jugendsender in Zürich.

Nun wird Vakeesan die «erste SRF-Youtuberin», wie sie in einer Medienmitteilung des Schweizer Fernsehens bezeichnet wird. Die wöchentlichen Folgen werden von Vakeesan und der SRF-Produzentin Meili Dschen realisiert, wie Achim Podak, Bereichsleiter Wissen und Gesellschaft bei SRF, auf Anfrage mitteilt. Um das junge Zielpulikum zu erreichen, habe man sich spezifisch für den Verbreitungskanal Youtube entschieden. Flankiert werde das Projekt durch Berichte im Kulturplatz, auf Radio SRF 3 oder online. Auch auf Play SRF würden die Folgen jeweils zu sehen sein. Auf dem Youtube-Kanal werde allerdings keine Werbung verkauft, da das Online-Angebot von SRF werbefrei sei, erklärt Podak.

«Wenn man in einem kulturellen Mischmasch aufwächst wie ich, lernt man, offen zu sein für andere Meinungen und Welten», wird Vakeesan in der Mitteilung zitiert. So sei ihr wöchentliches Videotagebuch ein Plädoyer für gesellschaftliche Vielfalt in der Schweiz. (pd/cbe/wid)