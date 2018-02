Gowago: Tamedia beteiligt sich an Fahrzeugplattform

Tamedia beteiligt sich mit 20 Prozent an der Neuwagen-Fahrzeugplattform Gowago. Mit der Beteiligung profitiere man direkt von den Erfahrungen und vom Knowhow des Startups, schreibt das Medienhaus in einer Mitteilung. Eine zukünftige strategische Zusammenarbeit mit der Fahrzeugplattform autoricardo.ch, die zu Tamedia gehört und an der sich die AXA Winterthur zu 50 Prozent beteiligen wird, ist nicht ausgeschlossen.

Im Gegensatz zur oft komplexen Suche nach dem passenden Fahrzeug biete Gowago eine inspirierende, einfache und bedürfnisorientierte Fahrzeugsuche, schreibt Tamedia. Durch die Integration verschiedener Autohändler sowie Finanzdienstleister würden durch Gowago den Besuchern die zum Budget passenden Leasingmöglichkeiten aufgezeigt. Der sonst aufwändige Offertenvergleich werde damit vereinfacht und die Interessenten würden einen transparenten Preisvergleich auf einen Blick erhalten.(pd/wid)