Dazn: Thomas de Buhr übernimmt DACH-Geschäft

Der Sport-Streamingdienst Dazn hat Thomas de Buhr zum Leiter der Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernannt. De Buhr tritt dem Unternehmen Anfang Juli 2018 in der neu geschaffenen Position Executive Vice President Marketing & Commercial bei, um in einem der Kernmärkte die nächste Wachstumsphase einzuleiten, heisst es in einer Mitteilun. De Buhr stösst zu Dazn, nachdem er bei den Tech-Giganten Twitter und Google tätig war. Zuvor war er in leitenden Positionen bei ProSiebenSat.1, der RTL Gruppe und Mars Inc. tätig.

Es handle sich um die jüngste Verpflichtung in einer Reihe von hochrangigen Führungspositionen, die kürzlich im Unternehmen besetzt wurden. Im vergangenen Monat trat der frühere ESPN-Präsident John Skipper zum Start des Streamingdienstes in den USA die Rolle als Executive Chairman an.

De Buhr wird für die Leitung der Marketing- und Commercial-Teams in der DACH-Region verantwortlich sein. Zu den Schwerpunkten gehören die Steigerung der Markenbekanntheit, der Nutzerzahlen und die Stärkung der strategischen Partnerschaften. Als Kernmitglied des globalen Führungsteams berichtet de Buhr an CEO James Rushton. (pd/wid)