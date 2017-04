Best of Swiss Web Awards: Ticketfrog ist bestes Webprojekt des Jahres

Der Online-Dienst Ticketfrog gewinnt den Titel «Master of Swiss Web 2017» und ist somit der Gesamtsieger der 17. Best of Swiss Web Award Night. Die von Ticketfrog beauftragte und von Mysign umgesetzte Entwicklung überzeugte sowohl viele der insgesamt 110 Fachjury-Mitglieder, wie auch die Leser des Netztickers und dazu noch das Publikum der Award Night vom Donnerstag. Neben dem Master gewann Ticketfrog.ch auch Gold in der Kategorie Innovation, wie es in einer Mitteilung heisst.



Elf Gold-Bojen



Von den insgesamt 389 eingereichten Projekten schafften es 83 auf die Shortlist, woraus schliesslich die Jury 11 Gold-, 24 Silber- sowie 44 Bronze-Gewinner ermittelte. Alle diese Projekte erhielten die entsprechenden Preise sowie die lobende Anerkennung von Laudatoren und den Jurypräsidenten.







Der zum dritten Mal vergebene Unternehmenspreis «Swiss Digital Transformation Award» wurde dieses Jahr in zwei Kategorien vergeben. Swisstopo vom Bundesamt für Landestopografie holte die höchste Auszeichnung in der Kategorie «Kleine und mittlere Organisationen». In der Kategorie «Grossunternehmen» sicherte sich die Sunrise die Goldmedaille.



Ehrenpreis 2017 für die Gründer von Doodle

Das Ehrenpreis-Komitee von Best of Swiss Web vergab den diesjährigen Ehrenpreis an Michael Näf und Paul E. Sevinç, den zwei Gründern von doodle.com. Mit der Gründung, der Weiterentwicklung und dem organisatorischen Ausbau des weltweit genutzten Terminfindungsinstruments Doodle haben sie einen unternehmerischen Meilenstein in der Schweiz gesetzt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.



Die Gesamtliste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner finden Sie hier.