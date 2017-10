Burson-Marsteller: Trump hat mehr Follower als der Papst

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter überholte US-Präsident Donald Trump den Pontifex und ist jetzt das Staatsoberhaupt mit den meisten Followern, wie die Webseite Twiplomacy bekannt gab. Während Trump 40 Millionen hat, die seine Nachrichten verfolgen, kommt das Oberhaupt des katholischen Kirchenstaates mit seinen verschiedenen Accounts auf insgesamt 39 Millionen, wie die Seite errechnete, die von der Kommunikationsagentur Burson-Marsteller betrieben wird.

Allerdings schlägt der argentinische Papst Trump auf anderer Ebene, wie Radio Vatikan am Freitag festhielt. Er twittere in neun Sprachen, auch in Latein, Arabisch und Deutsch. Trump hält sich dagegen nur an Englisch. Der Vatikan öffnete den Papst-Twitteraccount noch unter Benedikt XVI. Der setzte im Dezember 2012 seinen ersten Tweet ab.

Laut Twiplomacy liegt auf dem Reichweiten-Platz drei der indische Premierminister Narendra Modi. (sda/dpa/cbe)