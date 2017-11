Twitter: Trumps Account kurzzeitig nicht erreichbar

Das private Twitterkonto von US-Präsident Donald Trump war in der Nacht zu Freitag für kurze Zeit nicht erreichbar. Nutzer, die den Account aufrufen wollten, bekamen die Fehlermeldung, dass die Seite nicht existiere. Wenige Minuten später tauchte das Konto aber wieder auf.

Als Grund für die unbeabsichtigte Deaktivierung des Accounts nannte Twitter zunächst einen «menschlichen Fehler» eines Angestellten. «Der Account war elf Minuten lang abgeschaltet, wurde dann wiederhergestellt», hiess es in einer ersten Erklärung. «Wir untersuchen den Fall weiter und unternehmen Schritte, damit sich dies nicht wiederholt.»

Später jedoch teilte Twitter nach weiteren Untersuchungen mit, dass der Account von einem Kundenbetreuer «an seinem letzten Arbeitstag» abgeschaltet worden sei. «Wir betreiben gerade eine interne Überprüfung», schrieb Twitter.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF