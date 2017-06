Europäische Werbeallianz: TV-Konzerne tun sich zusammen

Pro Sieben Sat 1 gründet mit der französischen TF1 Group und der italienisch-spanischen Mediaset die European Broadcaster Exchange (EBX). Sie wollen damit die gemeinsame Vermarktung von Videokampagnen ermöglichen, wie horizont.net schreibt.

Die EBX will «den Bedarf an sicheren Umfeldern und qualitativ hochwertigen pan-europäischen Videokampagnen vollumfänglich bedienen», teilen die Partner mit. Das Unternehmen soll seinen Sitz in London haben, weil dort die meisten Mediaagenturen sind, die europaweite Kampagnen planen.

Das Joint Venture soll laut horizont.net Startpunkt für eine tiefergehende strategische Zusammenarbeit sein, um die technologische Weiterentwicklung von Onlinewerbung voranzutreiben. (eh)