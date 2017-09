MediaCom

Mehr Arbeit durch Programmatic Advertising

An einem Forum der Mediaagentur waren die Experten überzeugt: Trotz Technik braucht es den Menschen.

Maschinen buchen programmatisch Werbung und gefährden so Arbeitsplätze. Falsch, so das Fazit an einem Inspirationsforum der Mediaagentur MediaCom in Zürich. Die Experten sind überzeugt: Trotz Technik braucht es den Menschen. Auch für gute Inventarqualität.

von Christian Beck