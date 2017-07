Digitalswitzerland: Vaudoise steigt mit ein

Die Vaudoise ist eine der ersten privaten Westschweizer Firmen die Mitglied bei Digitalswitzerland wird. Sie bekräftige damit ihre Absicht aktiv an der digitalen Transformation in der Schweiz teilzuhaben, schreibt die Versicherung in einer Mitteilung. Digitalswitzerland wurde 2015 als Initiative von Akteuren aus der Privatwirtschaft, des öffentlichen und des Hochschulsektors gegründet. Sie hat zum Ziel, die Schweiz zu einem international führenden Kompetenzzentrum für Innovation und den digitalen Wandel zu machen.

75 Mitglieder aus der ganzen Schweiz – derzeit hauptsächlich aus der Deutschschweiz – sind bereits beigetreten. Mit der Verpflichtung von Sébastien Kulling als Verantwortlicher für die Westschweiz bestärkt Digitalswitzerland ihre Absicht, in allen Regionen der Schweiz zu wachsen. (pd/wid)