An der ersten «Digitalswitzerland Challenge» haben am 3. April zehn Teams, die sich in Roundtables zusammengefunden haben, 18 Wetten präsentiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Anwesend waren auch 250 hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.

Drei Sieger-Wetten wurden vom Jurypräsident, Bundeskanzler Walter Thurnherr, verkündet:

Die mutigste Wette: Bereich Mobility

Diese wettet, ein «smartes Quartier» als Testfeld für fortgeschrittene nachhaltige autonome Transportlösungen zu bauen. Partner: Post, Stadt Zürich, AXA Winterthur, Kanton Zürich, Flughafen Zürich, ewz, Swisscom, BMW, Coop, Migros, Swisstopo, EPFL, ETH Zürich, Metall Zug (tbc.).

Die kollaborativste Wette: Bereich E-Health

Diese wettet, ein digitales Ökosystem zur Steigerung der Gesundheitskompetenz mit einem ersten Pilot zur Senkung des Blutdrucks zu etablieren. Partner: Post, UZH, ETH Zürich, EPFL, midata, BaselArea, USZ, RedRock, Galenica, Medgate, Swisscom, healthbank, DayOne VIPartners, Medgate, Medi24, Swiss Medical, Cedrus Therapeutics, Schulthess Klinik, BotsCamp, Wenger & Vieli (tbc.).

Die lukrativste Wette: Bereich Blockchain

Diese wettet, einen Handelsregister-Prototyp auf Basis einer Blockchain zu realisieren, durch den die Unternehmensgründung digitalisiert werden kann. Partner: IBM, Swisscom, EY (tbc.).

Die vierte Siegerwette wurde vom Publikum erkoren:

Publikumspreis: Bereich Legal

Diese wettet, einen Schweizer Standard für Piktogramme zur Datenbearbeitung und zum Schutz der Privatsphäre zu etablieren und in einen digitalen Privacy-Assistenten zu implementieren. Partner: Partner: UBS, UZH, Wenger & Vieli, Zurich Insurance, Credit Suisse (tbc.).

Nach dem Pitch geht es nun an die Umsetzung der Wetten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Nach einem halben Jahr, per September 2017, soll ein erster Meilenstein erreicht werden. Danach soll es mit voller Kraft weitergehen, ehe bis im April 2018 am Demoday die Resultate präsentiert werden sollen.

Die einzelnen Roundtables finanzieren ihre Projekte selbst. Der Förderfonds Engagement Migros ermöglicht den Aufbau des Gesamtprojekts der «Challenge» in seinem Förderschwerpunkt Kollaborative Innovation. (pd/tim)