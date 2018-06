Ringier Digital Ventures beteiligt sich zusammen mit Sanner Ventures und Business Angels im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde an Baze, heisst es in einer Mitteilung. Das in Zürich ansässige Start-up Unternehmen ist eine digitale Plattform für personalisierte Ernährung. Basierend auf einem Bluttest, welcher Zuhause durchgeführt werden kann, berechnen Algorithmen etwaige Nährstoff-Defizite und empfehlen entsprechende Supplemente. Per App erhält der Nutzer seine individuellen Werte sowie eine personalisierte Empfehlung für Nährstoff-Zusatzprodukte, die dem Kunden in der optimalen Dosierung nach Hause geliefert werden.

In Zukunft soll das Angebot mit personalisierten Ernährungs- und Lifestyle-Tipps erweitert werden, heisst es weiter. Der auf Massenspektrometrie basierende Bluttest sei im Rahmen eines InnoSuisse Projektes zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelt worden und benötige lediglich vier Tropfen Blut. Ein weiterer USP von Baze liege im patentierten Nutrient Feedback Loop. Dabei würden die Algorithmen auf Basis der individuellen Aufnahme von Nährstoffen durch jeden einzelnen Kunden lernen.



Baze wurde von Philipp Schulte, Isam Haddad, Markus Okumus und Jan Vichr gegründet und ist seit 2018 im US-Markt tätig. Der Markteintritt in der Schweiz ist für das vierte Quartal 2018 geplant. «Der Trend zur Personalisierung gewinnt auch im Bereich Ernährung an Wichtigkeit. Das Team hat es verstanden, Ziele der Kunden sowie auch echte Messdaten optimal miteinander zu verknüpfen. Das Produkt überzeugt zusätzlich in der Usability», wird David Hug, Managing Director Ringier Digital Ventures, in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)