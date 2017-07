Teleboy: Vertriebspartnerschaft mit Fust eingegangen

Im November 2016 hat sich Teleboy als erster Internet-TV-Anbieter in den Markt der klassischen Triple-Play-Anbieter gewagt, wie es in einer Mitteilung heisst. Nun sei man bereit und möchte nach einer mehrmonatigen Test- und Optimierungsphase die Marktpräsenz schrittweise erhöhen. Diesbezüglich sei man eine Vertriebspartnerschaft mit Fust eingegangen. Diese beinhalte neben dem Vertrieb auch Live-Demos in den 30 grössten Filialen und ein umfassendes Kommunikationspaket seitens Fust.

«Der Vertrieb von TV/Internet-Abos hat sich im Retail bereits etabliert», lässt sich Victor Masopust, CEO von Teleboy, in der Mitteilung zitieren. Mit Fust hätten sie nun einen starken Partner gefunden, mit dem sie auch Menschen ausserhalb ihres «Online-Marketing-Footprints» erreichen würden.

Mit dieser Partnerschaft will der Internet- und TV-Anbieter seine Positionierung im Markt weiter vorantreiben und sich als kostengünstige und innovative Alternative zu den Angeboten von Swisscom, Sunrise und Co. behaupten, wie es weiter heisst. Bisher gehe die Rechnung auf, denn die Erwartungen für die ersten Monate seien deutlich übertroffen worden – insbesondere hätte man viele Swisscom-Kunden von einem Wechsel überzeugen können. (pd/tim)