Ginetta: Vier Talks exklusiv vorab gezeigt

TEDxZurich hat am Donnerstagabend rund 100 kuratierte Gäste in den Räumlichkeiten der Digitalagentur Ginetta empfangen. Das Publikum hat vier Talks, die gerade an der jährlichen TED-Konferenz in Nordamerika aufgezeichnet wurden, exklusiv auf Leinwand gesehen – bevor diese der Onlinewelt zugänglich gemacht werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das übergreifende Motto der diesjährigen globalen TED-Konferenz in Nordamerika lautete «the Age of Amazement». Über 100 Redner standen vom 10. bis 14. April 2018 auf der TED-Bühne, um ihre Sicht auf die immer schnelleren Veränderungen in der Welt, in allen Bereichen des Lebens, zum Ausdruck zu bringen. Das Team von TEDxZurich hat an der Konferenz in New York und Vancouver teilgenommen und vier der inspirierendsten Rednern und Künstlern für die Zürcher Community ausgewählt: Kai-Fu Lee (Investor), Renzo Piano (Architekt), Luke Sital-Singh (Singer-Songwriter) und Simona Francese (Chemikerin).

Nach der Vorführung haben sich die Teilnehmenden bei einem Apéro zum Motto der Talks «the Age of Amazement» ausgetauscht und ihre Ideen, Gedanken, Fragen und Antworten auf grossen Papierbögen an der Wand notiert. (pd/cbe)