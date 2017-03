Tamedia / We Shape Tech: Vier Vorbilder und ihre vier Wege

«Lesen Frauen anders als Männer?»: Diese Frage behandelte Regula Marti, Team Lead Digital Product Managment bei Tamedia, in ihrem Vortrag. Der Anlass am Donnerstag wurde von Tamedia und der Organisation We Shape Tech durchgeführt. 130 Frauen nahmen laut einer Mitteilung des Medienhauses teil.

Nach dem Referat von Marti, traten vier Vorbilder auf die Bühne, die den anwesenden Frauen ihre eigenen Wege aufzeigten und Fragen beantworteten. Dazu zählte Sue Franke, Beraterin, Dozentin und Bloggerin, Gaby Stäheli, Co-CEO von Gryps Offertenportal, Ursula Keller, Head of Research beim Institute of Quantum Electronics an der ETH Zürich sowie Melanie Kovacs, Geschäftsführerin des Coding Bootcamps Master21.

Nach der Paneldiskussion kamen Gäste, Referentinnen und Gastgeberinnen zum Apero und Networking zusammen. (pd/wid)