VRRoom: Virtual Reality verständlich erklären

«Bei der Auswahl der Themen möchten wir insbesondere die VR-Szene in der Schweiz beleuchten und die Auswirkungen der neuen Technologie auf die Gesellschaft beobachten», schreibt VRRoom im Firmenporträt auf ihrer Webseite. Man lege den Fokus auf die VR-Szene in der Schweiz sowie einen Mix an gesellschaftsrelevanten Themen wie Unterhaltung, Forschung und Kunst.

VRRoom sei die «erste Schweizer News-Plattform, die sich vollständig dem Thema Virtual Reality widmet».

«Wir möchten die Möglichkeiten der virtuellen Realität den Menschen in einer verständlichen Sprache näher bringen und grenzen uns dabei bewusst von Technik-Blogs und Computermagazinen ab», lässt sich Hendrik van Dyck, Geschäftsführer der weissfels GmbH in einer Mitteilung vom Dienstag zitieren.

«Da wir selbst in der Medienbranche in Zürich aktiv sind, erleben wir seit ein paar Monaten einen enormen Anstieg des Interesses, sobald es um Virtual Reality geht. Überall spriessen neue Ideen, Produkte, Communities, Projekte, Berufe und Inhalte aus dem Boden», so van Dyck. Die Schweiz habe «extrem viel zu bieten» und gehöre in diesem Bereich «im internationalen Vergleich zu den Top-Adressen».

In der Zukunft soll die Seite zusätzlich um einen Branchenindex und einen Eventkalender erweitert werden. Des Weiteren sollen die Macher in Schlieren bei Zürich einen physischen Raum einrichten, in dem verschiedene Virtual Reality-Systeme und Anwendungen ausprobiert werden können. (pd/eh)