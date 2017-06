Jung von Matt/Limmat: Vorlesen zum neuen Erlebnis gemacht

Es ist Abend, die Kinder sitzen im Bett und hören den Eltern beim Vorlesen eines Kinderbuchs zu. So verbringen viele Familien die Zeit vor dem Schlafengehen. Genau diese magischen Momente will der NordSüd Verlag mit jedem seiner Bücher entstehen lassen. Doch der Verkauf von Büchern wird im digitalen Zeitalter immer schwieriger und neue Lösungen sind gefragt. Aber wie verbessert man das Vorlesen für Kinder, also etwas, das eigentlich schon perfekt ist? Jung von Matt/Limmat hat laut einer Mitteilung einen Weg gefunden, den magischen Moment noch ein bisschen magischer zu gestalten.

Und zwar mit «Sound Book», eine App die das Vorlesen mit aufregenden Geräuschen und märchenhafter Musik vertont. Dank Spracherkennung weiss die App genau, welche Stelle eines Buches vorgelesen wird und spielt in Echtzeit für das Buch massgeschneiderte Geräusche ab. Spaziert in einer Geschichte beispielsweise jemand in der Nacht durch eine Schneelandschaft, hört man Fussstapfen im Schnee, leichte Winde, das Rieseln des Schnees und das Rufen eines Uhus. So wird jede Märchenstunde zu einem neuen Erlebnis – ohne, dass die App das Buch und das Vorlesen konkurrenziert oder ablöst.

«Wir sehen an Buchmessen dauernd Innovationen und Produkte, mit denen man uns zu überzeugen versucht, dass das Buch neu erfunden werden muss», wird Andrew Rushton, stellvertretender Verleger von NordSüd, in der Mitteilung zitiert. «Die App ‹Sound Book› versucht eben nicht das Buch neu zu erfinden, sondern es weiterzubringen und um eine Dimension zu erweitern.» Die App bereichert nicht nur das Vorlesen, sondern fördert Kinder auch beim Lesenlernen. Denn wird ein Satz korrekt gelesen, belohnt die App das Kind mit Musik oder witzigen Geräuschen.

«Mobile Technologie hat noch nie so viel Freude bereitet. Wer Kinder hat, soll ‹Sound Book› dringend ausprobieren», so Dennis Lück, Chief Creative Officer von Jung von Matt/Limmat. «Die Kinder – ich habe ja selbst drei Testpersonen zu Hause – lieben es und sind plötzlich verrückt nach Vorlesen.» Das erste Bilderbuch, das mit der «Sound Book»-App vertont wurde, ist «Gian und Giachen und der furchtlose Schneehase Vincenz», das als Buch im Herbst 2016 der Nummer-1-Bestseller in der Schweiz war.

Die App «Sound Book» ist erhältlich im Apple Store und im Google Play Store.

