Adello: VR wird mit Bettina von Kupsch erweitert

Bettina von Kupsch verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Solution Selling, Market Strategy und Customer Experience Management, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies nicht zuletzt aufgrund ihrer Stationen bei Cap Gemini Consulting, Swisscom Mobile und Swisscom Schweiz.

Die Erweiterung des Verwaltungsrats erfolgt gemäss Mitteilung im Zuge der Skalierung der von Patenten geschützten und mit vielen Awards preisgekrönten «AdCTRL»-Technologie sowie der geplanten, tieferen Integration mit Partnerfirmen im In- und Ausland. «Bettina von Kupsch kennt die Herausforderungen in der Kommerzialisierung von Technologieprodukten im In- und Ausland. Sie bringt die Sicht der Kunden und System­partner in unser stark wachsendes Unternehmen ein», lässt sich Adello-CEO Mark Forster darin zitieren. (pd/tim)