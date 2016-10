Onlinehandel: Ware bestellen und nicht bezahlen

Fast alle Schweizer Onlinehändler waren schon einmal von Betrug betroffen. Aber nicht etwa Hacker oder Fälscher richten das meiste Unheil an, sondern die eigenen Kunden. Die häufigste Betrugsform sind Kunden, die Ware bestellen und von Vornherein wissen, dass sie diese nicht bezahlen können. Das zeigt die am Donnerstag publizierte Umfrage des Informationsdienstes CRIF und dem Verband des Schweizerischen Versandhandels VSV bei Schweizer Online- und Versandhändlern.

95 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bereits einmal von Betrug betroffen gewesen seien. Das zweithäufigste Betrugsmuster sind Besteller, die mit verfälschten Angaben Ware kaufen. 7,3 Prozent der Umfrageteilnehmer erlitten Verlustbeträge von 50'000 Franken oder höher. Bei knapp einem Drittel liegen die Schäden bei 10'000 Franken oder höher.

Bei einer gleichgelagerten Umfrage 2012 gaben nur etwa acht Prozent der Händler an, jährlich mehr als 25'000 Franken an Betrüger verloren zu haben. Etwa 7,5 Prozent des gesamten Detailhandelsvolumen in der Schweiz werden über Internet generiert. Der Schweizer Online-Handel hat 2015 insgesamt 7,2 Milliarden Franken Umsatz erzielt (+7,5 Prozent). (sda)