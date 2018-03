Competec / Brack.ch: Wechsel in der Führungsspitze

Bei der Onlinehandelsgruppe Competec kommt es zu einem doppelten Wechsel an der Spitze. Martin Lorenz löst Inhaber Roland Brack an der Spitze der Competec Holding ab. Marc Isler übernimmt von Markus Mahler die Leitung der Tochterfirma Brack.ch.

Markus Mahler, der auch Chef der Alltron ist, zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück, wie Competec am Montag mitteilte. Er wechselt in den Verwaltungsrat. Die neuen Chefs treten ihre Ämter Anfang April an. Sowohl Lorenz wie Isler waren bereits in den letzten Jahren für die Onlinehandelsgruppe tätig. Der neue Brack.ch-Chef Isler war bisher Marketingleiter der Competec-Gruppe. Lorenz, bisher verantwortlich in der Unternehmensleitung für die Bereiche Finanzen und Operations, übernimmt von Roland Brack die Verantwortung als CEO der Competec-Gruppe.

Brack selber fungiert weiterhin als Präsident des Competec-Verwaltungsrates. Die Rolle des Bereichsleiters des Elektronik-Distributor Alltron AG bleibt vakant, wie die Competec-Gruppe mit Sitz im aargauischen Mägenwil mitteilte. Die Competec-Gruppe ist gemäss eigenen Angaben der grösste Onlineanbieter der Schweiz für Privat-, Geschäfts- und Handelskunden, der von Grossverteilern unabhängig und komplett in Schweizer Hand ist. Die Gruppe umfasst über 600 Mitarbeitende und erzielte 2017 einen Umsatz von rund 665 Millionen Franken. (sda/wid)