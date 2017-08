Namics: Wenn die Chefs zur Grillzange greifen

Welche Chancen bieten intelligente Sprachassistenten, welchen Businessnutzen kann die Spectacles schaffen und wie fühlt sich eine virtuelle Achterbahn an? Diesen Fragen ging die Digitalagentur Namics am Donnerstag an ihrem Sommeranlass nach. Für alle Gäste wurden drei Thementische mit spannenden Gadgets zum Anfassen bereitgestellt, heisst es in einer Mitteilung zum Anlass. Von smarten Sprachassistenten wie Alexa und Google Home, über die Spectacles von Snapchat bis hin zu Oculus Rift seien genügend Möglichkeiten geschaffen worden, die technologischen Innovationen selbst auszuprobieren.

Für ein weiteres Highlight sorgte die Chefetage: Die Geschäftsleitung hat im Quai61 in Zürich für die Gäste gegrillt – mit dabei war auch der neue Namics-CEO Bernd Schopp. Die Teilnehmer konnten das Essen mit einem eindrucksvollen Blick über den Zürichsee geniessen. (pd)