Likemag Media House: Wenn Erwachsene Babybrei testen

Für den Bio-Babybrei Yamo hat Likemag Media House eine Social-Video-Kampagne realisiert, bei der nebst Kindern auch Erwachsene den Geschmack der Produkte testeten. Yamo verfolgt das Ziel, Eltern die frischeste und hochwertigste Ernährung für Ihre Kleinsten zu ermöglich, ohne dass sie mit grossem Aufwand selber kochen müssen. Die Lancierungskampagne stellt deshalb die einzelnen Produkte ins Zentrum, wie es in einer Mitteilung heisst.

Total wurden sieben verschiedene Social Video produziert. Die Streuung erfolgt über Owned, Earned und Paid Media auf Likemag, Instagram und Facebook.



Verantwortlich bei Yamo: Luca Michas (Head of Marketing); verantwortlich bei Likemag Media House: Markus Bucheli (CEO), Joséphine Chamoulaud (COO), Metin Senler (Head of Campaign Management), Armin Tobler (Senior Video Producer). (pd/cbe)