In der laufenden Kampagne «Wir nehmen den Spass ernst» steht die Freude am Sport im Zentrum, wie die verantwortliche Agentur Jung von Matt/Limmat in einer Mitteilung schreibt. Neben TV-, Print-, Online und Instore-Massnahmen startete SportXX im Frühling zusätzlich den Aufruf zum Hobbysportler-Sponsoring. Diesem Aufruf folgten über 1200 Schweizerinnen und Schweizer. Aus den 12 Finalisten wurden in einem aufwendigen Casting fünf Hobbysportler ausgewählt, die mit Equipment und Serviceleistungen im Wert von je 5000 Franken gesponsert werden.

Gemeinsam mit einem SportXX-Berater dürfen sich die Hobbysportler für ihre Sportart ausstatten und sind seit kurzem für unterschiedliche Social-Media-Formate von SportXX im Einsatz. Zusätzlich gibt es wöchentliche Mini-Sponsorings, ein Instagram-Mitmachformat, in welchem der Sportartikel-Anbieter bis März 2018 viele weitere Hobbysportler unterstützt.

Das B2C-Sponsoring ist Teil der Content-Kampagne, welche hauptsächlich auf Instagram sowie im Web stattfindet und durch User Generated Content mit den Kampagnenhashtags angetrieben wird. Jung von Matt/Limmat entwickelte gemeinsam mit SportXX die Instagram-Strategie inklusive Influencer-Massnahmen und produziert über das ganze Jahr hinweg Social Branded Content, wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei SportXX: Roman Reichelt (Leiter Marketing-Kommunikation), Roman Küng (Leiter Kommunikation Fachmärkte), Silvia Girtanner (Leiterin Kommunikation SportXX), Sara Grieb (Projektleiterin Kommunikation SportXX), Franziska Fischer (Projektleiterin Kommunikation SportXX), Patrick Blum (Projektspezialist Media), Ricarda von Ellerts (Projektleiterin SEA/SEO), Simone Blaser (Projektleiterin Media), Felix Sandhofer (Leiter E-Commerce), Dominique Rubin (Senior Content Manager), Tom Gassmann (Projektleiter Ryffel Running & Outdoor by SportXX), Chris Gerlach (Category Manager Schuhe/Outdoor; bei Jung von Matt/Limmat: Rob Hartmann (Creative Direction), Christina Wellnhofer, Michelle Danilschenko, Manuela Tappe (Art Direction), Sarah Ming (Text), Bettina Ehrismann, Katja Schlosser (Grafik), Christoph Kinsperger, Cosima Lang (Social Branded Content), Marco Dettling, Yves Burgener, Sibylle von Fischer, Nino Zuberbühler (Beratung), Dennis Lück (Chief Creative Officer), René Schwarz (Executive Digital Director); bei Jung von Matt/play: Michael Kindermann (Managing Director), Sandeep Abraham (Videografik); externe Partner: Claude Gasser (Fotografie). (pd/tim)