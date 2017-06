Corpmedia: Wenn Kinderflüchtlinge eine Chance erhalten

In den letzten Jahren hat die Zahl der Kinderflüchtlinge in der Schweiz stark zugenommen. Während bis 2014 jeweils einige hundert unbegleitete Minderjährige in der Schweiz ein Asylgesuch stellten, stieg die Zahl im Jahr 2015 auf über 2700. Caritas Schweiz stellt deshalb über die kommenden Monate dieses Thema in den Fokus, wie die Visual Storytelling-Agentur in einer Mitteilung schreibt. Ziel sei die Sensibilisierung der Politik und das Verständnis für Bildung als Grundlage jeder gesellschaftlichen Integration und Basis für ein selbständiges und unabhängiges Leben.

Die fünf von Corpmedia realisierten Filme porträtieren sechs Kinderflüchtlinge – sie alle sind unbegleitet in die Schweiz geflüchtet. Die sechs Protagonisten äussern in ihren Statements ihre ganz persönlichen Wünsche für die Zukunft. In Ergänzung dazu würden fünf Mentoren aufzeigen, dass die erfolgreiche Integration in der Schweiz auch und gerade von den Chancen abhänge, welche den Flüchtlingen zugestanden werde. Die Mentoren hätten diese Chancen nach ihrer Flucht in der eigenen Kindheit erhalten und stünden nun für die Rechte der Kinderflüchtlinge ein.

Die Filme sind Basis der Digital-Kampagne #kinderflüchtlinge auf den sozialen Plattformen der Caritas Schweiz, welche die politische Aktion ergänzt. Die Aufnahmen zeigen die Jugendlichen bei ihren geliebten Aktivitäten in ihrem aktuellen Umfeld im Haus der Jugend, das Caritas Schweiz im Auftrag des Kantons Schwyz in Immensee führt. Die Statements der Jugendlichen würden verdeutlichen: Die Träume seien die gleichen, wie sie Schweizer Jugendliche haben – entsprechend hätten alle die gleichen Chancen verdient.

Verantwortlich bei Caritas Schweiz: Stefan Gribi (Leiter Kommunikation), Jörg Arnold (Leiter Fundraising und Marketing); bei bei Corpmedia: Timo Wäschle (Creative Direction), Donatus Grütter (Strategie und Beratung), Miriam Rivas (Regie), Manuel Häfele (Kamera), Alex Biondi (Produktion)