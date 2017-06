Die Mobiliar legte Ende der 1930er-Jahre den Grundstein für die heutige Kunstsammlung. Diese zählt mittlerweile über 1000 Werke, die an den Direktionsstandorten in Bern, Nyon und Zürich gezeigt werden. «Mit Kunst und Kultur die Zukunft nachhaltig mitgestalten» ist dabei der Leitsatz der Mobiliar.



Bisher gab es die eindrückliche Kunstsammlung der Mobiliar nur an Ausstellungen zu sehen. Dank der neuen Webseite ist die Sammlung jetzt online einsehbar, wie es in einer Mitteilung heisst. Dank verschiedener Filter und Verweise können Künstler und wichtige Informationen einfach gefunden werden. In einer ersten Phase werden vorerst diejenigen Künstler vorgestellt, deren Werke die Mobiliar seit der Gründung der Abteilung Corporate Social Responsibility 2013 erworben hat. Weitere Einblicke in die Sammlung folgen nach und nach.

Die neue Webseite wurde von Amazee Labs auf Basis von Drupal 8 umgesetzt – mit dem Ziel, die Kunstwerke auf einfache und moderne Art in das Zentrum der Webseite zu stellen und ihnen viel Raum zu lassen. Es wurde eine Schnittstelle zum Tool Zetcom gebaut, in der die Kunstwerke und Künstler verwaltet werden, und die Administratorenoberfläche optimiert, um Inhalte einfach hinzuzufügen.

Verantwortlich bei der Mobiliar: Lina Moro (Projektleitung); bei Amazee Labs: Ingrid Talbot (Projektmanagement), Jason Lewis (Design), Bryan Gruneberg, Stew West, Lisa Thesen (Implementation), Bastian Widmer (DevOps). (pd/cbe)