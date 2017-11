Digitalswitzerland: Wie digitale Arbeitswelten aussehen

Die Digitalisierung, heisst es, killt Jobs. So genau kann das jedoch niemand sagen. Gesichert ist jedoch, was wir aus der Natur kennen. Wo Altes abstirbt, entsteht Neues, heisst es in einer Mitteilung.

Zum ersten Schweizer Digitaltag am 21. November wird genau dies gezeigt: Menschen aus der Mitte der Schweiz bei ihrer Arbeit im 21. Jahrhundert. Vier Beispiele von solchen, die sich an ihrem Arbeitsplatz von der «analogen» in die digitale Welt weiterentwickeln mussten und vier weitere, deren Jobs es ohne die Digitalisierung gar nicht geben könnte. Beides sind digitale Arbeitswelten von heute.

Montage in neun Takten



Digitaler Sägemeister



Digitale Weltenbauer



Big Data auf dem Bauernhof



Massanzüge für den Bau



Digitaler Foodtech statt Kantine



Digitales Körner-Picken



Job unter Menschen



Die acht Filme werden am Digitaltag unter anderem am HB Zürich gezeigt. Produziert hat die Filme Ringier-Autor René Lüchinger mit seiner eigenen Content-Marketing-Firma (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)