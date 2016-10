Explain it: Wie setzt man Gamification ein?

Spiele begeistern! Sie reissen Jung und Alt mit, denn der Spieltrieb existiert ein Leben lang. Diese Anziehungskraft können Sie sich für Ihr Unternehmen zu Nutze machen. Mit Gamification, der Anwendung von Spielprinzipien in einer nicht spielerischen Umgebung, verbinden Sie die Faszination am Spiel mit Ihren unternehmerischen Zielen.

Und das funktioniert in vielen Bereichen: Branding, Neukundengewinnung und Kundenbindung. In diesem Erklärvideo erfahren Sie, wie Sie Gamification erfolgreich in Ihrem Unternehmen einsetzen.

Auf Infosion des Monats erklären Ihnen persoenlich.com und explain-it.ch jeden Monat in dreiminütigen Erklärfilmen Fachbegriffe aus der Medien- und Kommunikationswelt.

Erklärfilme von explain-it.ch sollen Inhalte auf das Wesentliche reduzieren und komplexe Themen auf den Punkt bringen. Das Unternehmen beschäftigt 45 fest angestellte Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in München sowie weitere Standorte in Zürich und Salzburg. Zu den mehr als 700 Kunden zählen mittlere und grosse Unternehmen sowie bekannte Marken wie unter anderem Allianz, Bosch, Coca Cola, L’Oréal, Samsung und Siemens. (red)