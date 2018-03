Bandara: Wohnprojekte wachsen aus einem Magazin

Augmented-Reality-App erweckt Magazin zum Leben

Der Zürcher VR- und AR-Dienstleister Bandara hat für die Immobilienentwicklerin Fortimo Group eine Smartphone-Applikation entwickelt, welche das Firmenmagazin «Fortissimo» mit 3D-Inhalten anreichert. Die Empfänger der neuen Ausgabe finden auf den ersten Seiten des Magazins den Hinweis, dass sie die App «Fortissimo AR» auf ihr Smartphone laden sollen, heisst es in einer Mitteilung.

Damit können sie auf entsprechend gekennzeichneten Seiten Augmented-Reality-Inhalte anzeigen. So wachsen beispielsweise die Immobilienprojekte von Fortimo als 3D-Modelle aus dem Magazin und können von allen Seiten betrachtet werden. Tippt man das Dach eines Modells an, wird dieses ausgeblendet und man erhält einen Einblick in die obersten Wohnungen. Zudem gibt es in der für iOS und Android entwickelten Applikation auch Videos, Bildergalerien und zwei 360-Grand-Rundgänge durch Immobilien. . (pd/wid)