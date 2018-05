Yourposition: «Yourposition wird bald unter dem Brand Dept laufen»

von Edith Hollenstein

Herr Muttenzer, warum verkaufen Sie genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, Yourposition nach Holland?

Weil es passt! Als wir vor einiger Zeit angefragt wurden, waren wir erst eher zurückhaltend – zumal wir keine Pläne in diese Richtung hatten. Doch es zeigte sich sehr schnell, dass Dept und Yourposition perfekt zueinander passen. Und so wie sich der Markt entwickelt, ergibt eine internationale Strategie mehr und mehr Sinn. Entscheidend war, dass das Bauchgefühl von Beginn weg gestimmt hat.

Wem gehörte die Agentur bislang und zu welchen Anteilen?

Den vier Gründern Lukas Stuber, Roger Schnider, Simon Häusermann, Markus Gabriel und mir zu je 20 Prozent.

Bleibt der Name Yourposition bestehen oder wird er verschwinden?

Yourposition erhält den Zusatz «part of Dept». Dept verfolgt eine Strategie, die alle akquirierten Agenturen unter einer Dachmarke vereint. In den Benelux-Ländern, UK und Irland wurden per April alle zugehörigen Agenturen zu Dept umbenannt. Auch Yourposition wird in naher Zukunft unter dem Brand Dept laufen.

Was bedeutet die Übernahme für die Mitarbeitenden?

Vor allem mehr Chancen und mit 900 neuen Kolleginnen und Kollegen der Zugriff auf sehr viel mehr und breiteres Knowhow und internationalen Austausch. Alle Verträge hingegen bleiben gleich, Geschäftsleitung, Management und Team bleiben unverändert.

Und für die Kunden?

Unsere Kunden werden wir weiterhin mit unserem Knowhow betreuen, sind aber jetzt zusätzlich in der Lage, weit mehr Bereiche abzudecken. Denn als Teil von Dept bieten wir Services von Kreation und Design über Web-Entwicklung bis hin zu unseren Kernbereichen - Marketing und Data Analysis - die komplette Wertschöpfungskette also, und davon profitieren unsere Kunden selbstverständlich. Gerade auch von mehr Knowhow im Marketing-Bereich, wo beispielsweise zeitgleich mit uns Factor-a zu Dept stösst, eine auf Amazon spezialisierte Agentur in Köln mit 100 Mitarbeitenden.

Was heisst Amazon Performance Marketing genau?

Amazon ist der wichtigste Marktplatz weltweit und kommt nun auch in die Schweiz. Factor-a hilft Marken und Händlern, Amazon erfolgreich zu nutzen, zum Beispiel mit datengetriebener Optimierung und automatisiertem Gebotsmanagement für AMS-Kampagnen (Amazon Marketing Services = ein Keyword-Werbeprogramm ähnlich wie Google AdWords), Produktedaten-Management und Content-Erstellung oder Analytics und Reporting.

Und wie ändert sich Ihr Job durch die Übernahme?

Ich habe einen Arbeitsvertrag. Ich bleibe CEO von Yourposition und kann mich neu mit den Geschäftsführern der anderen Agenturen austauschen. Die Internationalisierung reizt mich. Darüber hinaus haben sich Lukas Stuber und ich an Dept beteiligt.

Was konkret sind die Assets von Dept im Bereich Technologie? Können Sie ein oder zwei möglichst konkrete Beispiele machen?

Plattform-Technologie für Onlineshops und CMS (Spryker, Salesforce Commerce Cloud, Sitecore), Technologie für Marketing Automation (Salesforce Marketing Cloud, Adobe Experience Manager) sowie Amazon (Factor-a Suite).

Was erhoffen Sie sich von der neuen Expertise im Bereich E-Commerce?

Die Expertise innerhalb der Dept-Gruppe ergänzt unsere bisherige Fokussierung auf Retail- und E-Commerce-Kunden ideal, sei es dass wir für unsere Kunden ab sofort neue Kanäle wie Amazon abdecken oder zusätzliche Services wie Kreation und Technologie auf Spitzenniveau anbieten können.

Beat Muttenzer hat die Fragen schriftlich beantwortet.