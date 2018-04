EyeonX: Yves Hörler entwickelt neue Geschäftsfelder

EyeonX vermeldet einen Neuzugang: Der neue Head of Business Development Yves Hörler bringe «umfassende interdisziplinäre Expertise in Marketing, Media und Technologie» mit. Seine 360-Grad-Markterfahrung konnte Hörler in vielseitigen Positionen bei Werbetreibenden, Agenturen und Publishern unter Beweis stellen. Zuletzt war er für den Aufbau der Digital Focus und der Digital Unit bei Media Focus verantwortlich.

Ab sofort soll Hörler gemeinsam mit Patrick Stüssi und Dario Piccinno, beides Inhaber von EyeonX, neue Wege und lukrative Werbe- und Geschäftsmöglichkeiten eruieren und umsetzen. In der neu geschaffenen Funktion verantwortet er in erster Linie den weiteren Ausbau des bestehenden Branding-Netzwerkes, die Entwicklung neuer Produkte und Services sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Lösungen. (pd/maw)