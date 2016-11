Xing: Yves Schneuwly leitet Schweizer E-Recruiting-Bereich

Das berufliche Online-Netzwerk Xing bringt alle Mitarbeiter in der Schweiz unter einem gemeinsamen Dach zusammen. Im neuen Zürcher Büro arbeiten neben dem Xing-Schweiz-Team rund um Geschäftsführer René Maeder auch die Kollegen aus dem Bereich E-Recruiting, heisst es in einer Mitteilung. Dieser werde zum 1. Dezember mit Yves Schneuwly als neuem Länderverantwortlichen weiter verstärkt. Insgesamt 17 Xing-Mitarbeiter sollen den Ausbau in der Schweiz aus dem neuen Office in der Zürcher Innenstadt vorantreiben.

Mit dem Stellenantritt von Yves Schneuwly als Länderverantwortlicher für E-Recruiting in der Schweiz will das Unternehmen diesen Geschäftskundenbereich weiter verstärken. Schneuwly verfügt über langjährige Erfahrung im Talent-Bereich und stösst vom Employer Branding-Spezialisten Universum hinzu, wo er die Geschäfte des Unternehmens in der Schweiz leitete.



Ebenfalls ins neue Office zieht das Team von Eqipia, der von Xing im April dieses Jahres gekauften Schweizer Spezialistin für Mitarbeiterempfehlungen. Damit ist die Integration der ehemaligen Eqipia-Betreiberin BuddyBroker AG in das E-Recruiting-Geschäft von Xing auch örtlich vollzogen. (pd)